Генпрокуроры Украины и Беларуси обсудили боевиков

Источник: Корреспондент.net

Генпрокурор Ирина Венедиктова в четверг, 6 августа, провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком, в ходе которого обсудили вопрос о выдаче Украине задержанных в Минске боевиков, сообщает пресс-служба ОГП.

"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора требовать выдачи 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.

Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, ОГП будут направлены соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.

Конюк, в свою очередь сообщил, что решение о выдаче задержанных будет принято после получения запросов белорусской стороной.

"Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам", - добавили в ОГП.