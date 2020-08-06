06.08.2020
Генпрокуроры Украины и Беларуси обсудили боевиков
Источник: Корреспондент.net
Генпрокурор Ирина Венедиктова в четверг, 6 августа, провела телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Конюком, в ходе которого обсудили вопрос о выдаче Украине задержанных в Минске боевиков, сообщает пресс-служба ОГП.
"Ирина Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Офиса Генерального прокурора требовать выдачи 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси", - говорится в сообщении.
Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайство об их экстрадиции, после получения которых, ОГП будут направлены соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.
Конюк, в свою очередь сообщил, что решение о выдаче задержанных будет принято после получения запросов белорусской стороной.
"Венедиктова заверила своего коллегу в поддержке взаимности при решении вопросов международного сотрудничества по уголовным делам", - добавили в ОГП.
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