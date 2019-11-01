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01.11.2019

Генсек НАТО оценил необходимость ПДЧ для Украины

Источник: Корреспондент.net

Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству, потому что у нее есть ряд других инструментов для сотрудничества с Альянсом, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. 

"Нет нужды с украинской стороны делать что угодно. Единственное, что важно, и на чем Украина должна концентрироваться сейчас - это реформы. Это модернизация вашей обороны, борьба с коррупцией, улучшение системы правосудия - все это призвано облегчить жизнь людей", - сказал он.

На вопрос о том, есть ли необходимость Украине подавать новую заявку вместо представленной на Бухарестском саммите в 2008 году и повредит ли это процессу, генсек сказал: "Нет, но зачем? Нет сомнений, что Украина стремится к членству, но сейчас ни вопрос вашего вступления в НАТО, ни вопрос ПДЧ не стоит в фокусе внимания".

В то же время Столтенберг подтвердил, что ПДЧ действительно является обязательной частью процесса получения членства.

"Однако я считаю, что сейчас надо фокусироваться не так на этих формальностях, как на реальности. А реальность состоит в том, что усиление институтов безопасности в соответствии со стандартами НАТО, повышение совместимости Украинских вооруженных сил, то есть их способности действовать вместе с силами НАТО - это суть того процесса, когда государство идет к членству. А называется ли это "ПДЧ", или оформлено в виде других форматов и программ - это уже не так важно", - сказал он.

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