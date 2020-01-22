Генсек ООН назвал четыре "всадника апокалипсиса"

Источник: Корреспондент.net

Генсекретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш назвал четыре "всадника апокалипсиса", которые в данный момент наиболее угрожают миру. Об этом он говорил, выступая с докладом на Генассамблее ООН об итогах работы организации в 2019 году и задачах на 2020 год.

Гутерриш отметил, что по его мнению, мир приближается к точке невозврата. Он назвал четыре надвигающиеся угрозы, которые представляют опасность для прогресса и всего потенциала XXI века.

"Первый всадник предстает в обличии высочайшей геополитической напряженности", - констатировал он. Генсек отметил, что именно по этой причине "теракты безжалостно собирают новые жертвы, растет ядерная угроза". "Больше людей вынуждены покинуть свои дома из-за войны и преследований, чем когда-либо после Второй мировой войны", - сообщил он.

Вторая проблема, по мнению Гутерриша, заключается в том, что мировое сообщество "столкнулись с экзистенциальным климатическим кризисом". "Рост температуры продолжает бить рекорды. Миллионам видов живых существ в ближайшее время будет угрожать вымирание. Наша планета горит", - указал глава всемирной организации.

"Третьим всадником" генсек ООН назвал глубокое и растущее глобальное недоверие. "Как продемонстрировали буквально накануне наши собственные доклады, два человека из трех живут в странах, где выросло неравенство. Снижается доверие к политическим институтам. Женщины требуют равенства прав и свободы от насилия и дискриминации", - перечислил он.

Четвертой глобальной угрозой руководитель ООН назвал "обратную сторону цифрового мира". "Технологический прогресс идет быстрее, чем наши способности ему соответствовать - или даже его осознавать. Несмотря на огромные блага, которые несут новые технологии, происходит злоупотребление ими для совершения преступлений, разжигания ненависти, распространения недостоверной информации, угнетения и эксплуатации людей, а также нарушения частной жизни", - отметил он.

Несмотря на это, Гутерриш обратил внимание и на "некоторые признаки надежды". По его словам, за последний год удалось предотвратить ряд конфликтов, в том числе в Демократической Республике Конго, на Мадагаскаре, в Мали, на Мальдивских островах. Среди конфликтов, где удалось достичь некоторого прогресса в урегулировании, он назвал Йемен, Сирию и Ливию.