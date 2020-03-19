Генсек ООН заявил о войне мира с коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом он в четверг, 19 марта, сообщил, общаясь с журналистами в формате видеоконференции.

"Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу", – сказал Гутерриш.

Он отметил, что мир находится в беспрецедентной ситуации, в которой не могут применяться обычные правила.

"Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время", – подчеркнул глава ООН.

Генсек призвал мировых лидеров собраться и предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис.