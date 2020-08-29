Генштаб ВСУ готовит сокращение числа призывников

Источник: Корреспондент.net

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует уменьшить осенью нынешнего года количество призванных на срочную военную службу. Об этом говорится на странице Генштаба в Facebook в субботу, 29 августа.

"С начала года привлечено к военной службе по контракту в Вооруженных силах Украины 25 тысяч человек (из них более 2 тысяч человек офицерского состава). Это дает возможность поставить вопрос об уменьшении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу в октябре-декабре этого года. Соответствующие предложения готовятся для представления на рассмотрение в Кабинет министров", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Генштабе продолжается работа по качественному укомплектованию ВСУ рядовыми и сержантами, которая направлена на увеличение военнослужащих военной службы по контракту. В частности, принимаются меры по совершенствованию порядка прохождения военной службы указанной категории военнослужащих.

"В военных комиссариатах, которые постепенно превращаются в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, продолжается совершенствование по организации отбора кандидатов для приема на военную службу по контракту. Проведение указанной работы положительно определяется на количестве граждан, поступающих на военную службу по контракту и связывающих свою дальнейшую судьбу со службой в составе Вооруженных Сил Украины", – сказано в сообщении.

Кроме того, предусмотрено совершенствование нормативно-правовых актов Украины по вопросам социальной защиты военнослужащих, обеспечение карьерного роста военнослужащих и повышение уровня материального (денежного) обеспечения военнослужащих (с начала 2021 года при увеличении объемов расходов по фонду денежного обеспечения по запросу Минобороны Украины).