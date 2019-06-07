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07.06.2019

Генштаб: ВСУ не нужно разрешение на ответный огонь

Источник: Корреспондент.net

Украинские военные не должны просить разрешения открывать ответный огонь на агрессию. Об этом на брифинге вечером в пятницу, 7 июня, заявил заместитель командующего ООС, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь.

"В соответствии с распоряжением начальника Генштаба, главнокомандующего, командующего ОС и командиров бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории. После этого не проводятся какие-либо карательные мероприятия, разборки, поскольку от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в тех коллективах, которые выполняют боевые задачи", - сказал Бондарь.

Он напомнил, что сегодня сепаратисты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Новолуганского с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, вследствие чего два военнослужащих погибли, четыре получили ранения и шесть военных получили боевое травмирование.

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