Генштаб: ВСУ перейдет на новую систему управления

Источник: Корреспондент.net

Трансформация военного управления в Вооруженных силах Украины планируется завершить до конца 2020 года. Об этом первый заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник сообщил в интервью Армия.Inform.

По его словам, до конца 2020 года армия перейдет на новую систему управления, будет подобран новый профессиональный личный состав в обновленные структуры. Колесник отметил, что суть реформы будет заключаться в четком разделении полномочий между органами военного управления, которые занимаются развитием, подготовкой и обеспечением ("генерированием") Вооруженных сил, и теми, которые осуществляют применение войск.

"По принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должно осуществлять демократический гражданский контроль над Вооруженными силами, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб - реализовывать ее", - сказал Колесник.

По словам Колесника, разграничение должности начальника Генштаба и Главнокомандующего ВСУ, а также реформирование командований видов будет проведено до конца 2019 года.

Согласно реформе, Главнокомандующий будет командовать ВСУ, а Генштаб - обеспечивать его работу и оказывать поддержку в реализации его решений.

"Задачи, связанные с генерированием (развитием, подготовкой, комплектованием, обеспечением ВСУ - ред.), будут возложены на Генеральный штаб как главный орган военного управления и командования видов»" - заявил генерал-полковник.

Главнокомандующий ВСУ будет подчиняться министру обороны, добавил он.