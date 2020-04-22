Германия даст Украине €25 млн для переселенцев

Источник: Корреспондент.net

Германия предоставит Украине 25,5 миллионов евро для строительства жилья для переселенцев с Донбасса.

Кабмин одобрил соответствующее соглашение с ФРГ. Теперь на реализацию проекта по строительству жилья для переселенцев направят 25,5 млн евро.

В свою очередь вице-премьер-министр Алексей Резников подчеркнул, что Кабмин после изменений в бюджет сохранил 20 млн гривен на жилье для переселенцев.

"Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", - заявил Резников.