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01.05.2020

Германия не освободит СП2 от газовой директивы ЕС

Источник: Корреспондент.net

Федеральное сетевое агентство ФРГ решило отклонить заявку на освобождение Северного потока-2 от требований газовой директивы ЕС. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщает Handelsblatt со ссылкой на документ регулятора, направленный участникам процесса подачи заявки и отражающий позицию ведомства.

Согласно документу, газопровод не отвечает предпосылкам закона ФРГ об энергетическом хозяйстве, которые позволили бы освободить его от регулирования.

Акционерное общество Nord Stream 2 AG направило заявку в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года. Газопровод Nord Stream 2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Специалисты считают, что собственник Nord Stream 2 подаст апелляцию в высший земельный суд Дюссельдорфа. В Федеральном сетевом агентстве изданию в свою очередь сообщили, что после того, как участники процесса ознакомятся с документом, будет принято окончательное решение. Срок на ознакомление заканчивается 8 мая.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Северный Поток-2. Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор Северного потока-2 должна быть независимой от Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

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