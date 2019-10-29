Германия отреагировала на развод сил в Золотом

Источник: Корреспондент.net

В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает МИД Германии в Twitter.

В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о небходимости дальнейшего разведения.

"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.