29.10.2019
Германия отреагировала на развод сил в Золотом
Источник: Корреспондент.net
В Министерстве иностранных дел Германии отреагировали на начало разведения сил и средств в Золотом на Донбассе. Об этом сообщает МИД Германии в Twitter.
В МИДе разведение назвали "важным сигналом надежды" и заявили о небходимости дальнейшего разведения.
"На протяжении пяти лет на востоке Украины бушует конфликт. Разведение сил в Золотом - это важный сигнал надежды для местного населения, что реальный прогресс на пути к миру возможен. Разведение необходимо продолжать в других частях региона", - говорится в сообщении.
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