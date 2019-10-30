Германия ответила на разрешение Дании по СП-2

Источник: Корреспондент.net

В Германии заявили, что транзит газа через Украину должен сохраняться несмотря на строительство Северного потока-2. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает AP.

Отвечая на вопрос, остаются ли какие-то политические препятствия для проекта после решения Дании, представитель правительства Германии сказал: "Мы всегда говорили, что у Северного потока-2 есть политическое измерение, и мы всегда говорили, что транзит газа через Украину должен сохраняться в будущем".

Зайберт отметил, что Меркель обсуждала этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным два дня назад, и сказал, что Германия продолжает поддерживать трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейской Комиссией относительно транзита газа.