09.09.2020
Германия передала результаты проб Навального ОЗХО
Источник: Корреспондент.net
Результаты проб Алексея Навального переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия, сообщил в среду, 9 сентября, представитель Минобороны Германии.
"Результаты проб были переданы в организацию. Россия является членом этой организации", - сказал он.
В связи с этим Берлин не видит условий, при которых немецкая сторона должна передать России доказательства ее выводов по делу Навального, сказала представитель немецкого Кабмина Мартина Фиц.
"Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию", - сказала Фиц.
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