Германия передала результаты проб Навального ОЗХО

Источник: Корреспондент.net

Результаты проб Алексея Навального переданы экспертам Организации по запрещению химического оружия, сообщил в среду, 9 сентября, представитель Минобороны Германии.

"Результаты проб были переданы в организацию. Россия является членом этой организации", - сказал он.

В связи с этим Берлин не видит условий, при которых немецкая сторона должна передать России доказательства ее выводов по делу Навального, сказала представитель немецкого Кабмина Мартина Фиц.

"Мы остаемся при своей позиции и призываем российскую сторону предоставить информацию", - сказала Фиц.