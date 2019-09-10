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10.09.2019

Глава болгарского движения "Русофилы" обвиняется в шпионаже в пользу РФ

Источник: DW

Прокуратура Болгарии во вторник, 10 сентября, предъявила председателю движения "Русофилы" Николаю Малинову обвинения в шпионаже в пользу России. По информации следователей, Малинов намеревался создать в стране условия для того, чтобы Болгария отвернулась от стран Запада и начала ориентироваться на Россию. Накануне вечером Малинова задержали по подозрению в этом преступлении, за которое ему грозит до 15 лет лишения свободы, однако во вторник, после внесения залога в размере 50 тысяч левов (около 28 тысяч долларов США), он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде.

Утром 9 сентября по тому же обвинению в своем доме был задержан один из секретарей движения "Русофилы", бывший главный редактор болгарской газеты "Дума" Юрий Борисов.

"Николай Малинов обвиняется в том, что он находился на службе иностранных организаций и работал на них в качестве шпиона", - заявил во вторник заместитель главного прокурора Болгарии Иван Гешев. По его словам, Малинов работал на Российский институт стратегичеcких исследований (РИСИ), а также с 2010 года - на российскую негосударственную организацию "Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" и передавал этим организациям данные о болгарской внешней политике.

Меры по созданию позитивного образа РФ в Болгарии

По информации прокуратуры, в ее распоряжении оказался подготовленный Малиновым документ на русском языке, в котором говорилось о "необходимости новой геополитической ориентации Болгарии". В нем шла речь о планах по созданию интернет-сайтов, телеканала, влиятельного аналитического центра и политической партии, усилия которых должны были быть направлены на то, чтобы создать у граждан Болгарии позитивный образ России, основанный на общих славянских традициях и православной культуре. При этом прокуратура не уточнила, когда именно был подготовлен этот документ.

По данным следствия, Малинов регулярно совершал поездки в Россию, где встречался с влиятельным финансистом, возглавляющим общество "Двуглавый орел", Константином Малофеевым и ветераном Службы внешней разведки РФ Леонидом Решетниковым, который ранее руководил РИСИ и сегодня является заместителем председателя общества "Двуглавый орел".

Как сообщил глава болгарской прокуратуры Сотир Цацаров, в ходе расследования также была выявлена схема отмывания денег, которые направлялись на финансирование мероприятий, угрожающих национальной безопасности Болгарии.

Болгарское движение "Русофилы"

Движение "Русофилы" было создано в Болгарии в 2003 году. Оно позиционирует себя как гражданскую неправительственную организацию, "основная цель которой состоит в том, чтобы развивать дружбу и сотрудничество между Болгарией и Россией на основе исторических традиций, православия и славянства".

В мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Николая Малинова орденом Дружбы "за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей".

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