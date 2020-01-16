16.01.2020
Глава Евросовета поговорил с Путиным об Украине
Источник: Корреспондент.net
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел первый телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, стороны обсудили обострение ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке, а также Донбасс, говорится на сайте ЕС.
Отмечается, что Мишель напомнил позицию Евросоюза по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"В ходе первого контакта между Шарлем Мишелем как президентом Европейского совета и Владимиром Путиным Мишель напомнил позицию Евросоюза по (важности) полного выполнения Минских договоренностей, отметил (результаты) Парижского саммита, который был проведен в декабря 2019 года в нормандском формате, и приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией. Евросоюз поддерживает независимость Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в ее международно признанных границах", - говорится в сообщении.
Европейский лидер отметил также поддержку Евросоюзом усилий ООН и стран-участниц так называемого Берлинского процесса по урегулированию ситуации в Ливии, призвал к полному прекращению огня и возвращения к политическому процессу в этой стране.
Мишель отметил и необходимость объединения усилий всех международных партнеров с целью обсуждения вариантов деэскалации ситуации вокруг Ирана и Ирака.
Еще он отметил полную поддержку Евросоюзом Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе с Ираном, что, по его словам, остается важным фактором региональной стабильности и ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения.
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