Глава Евросовета поговорил с Путиным об Украине

Источник: Корреспондент.net

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел первый телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, стороны обсудили обострение ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке, а также Донбасс, говорится на сайте ЕС.

Отмечается, что Мишель напомнил позицию Евросоюза по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.