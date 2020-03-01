Глава Евросовета посетит греко-турецкую границу

Источник: Корреспондент.net

Границу между Грецией и Турцией, куда Анкара отправляет сирийских беженцев, посетит председатель Европейского совета Шарль Мишель уже 3 марта.

Мишель выразил Греции полную поддержку в плане охраны границы ЕС от проникновения мигрантов из Турции.

"Полностью поддерживаю усилия Греции по защите границы ЕС. Внимательно слежу за ситуацией на месте. Во вторник я намерен посетить границу Греции и Турции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом", - написал Шарль Мишель.

В свою очередь официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас заявил, что ситуация с мигрантами на границе угрожает национальной безопасности страны, пишет Reuters.

Петсас обвинил Турцию в том, что она поощряет попытки мигрантов проникнуть в Европейский союз.