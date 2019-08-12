Глава ГБР ответил Порошенко на "захват Прямого"

Источник: Корреспондент.net

Глава Госбюро расследований Роман Труба ответил на обвинения экс-президента Петра Порошенко о попытке захватить телеканал Прямой, владельцем которого его называют.

"Должен отреагировать на заявление Петра Порошенко о якобы "рейдерском захвате телеканала Прямой". В ГБР нет ни одного производства, которое бы касалось деятельности телеканала Прямой, тем более, его редакционной политики, уплаты налогов телеканалом, работы журналистов и тому подобное", - пишет Труба в Telegram-канале.

Он уточнил, что у бюро есть производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при продаже телеканала Владимиру Макеенко.

"Следственные действия в рамках производства не препятствуют деятельности журналистов, и такого никогда не будет происходить", - добавил глава ГБР.