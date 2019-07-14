Глава ГФС подал в отставку

Источник: Корреспондент.net

Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов написал заявление об увольнении. Об этом в воскресенье, 14 июля, Власов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он написал заявление на свое увольнение по требованию президента Украины Владимира Зеленского. Он добавил, что уже завтра, 15 июля, направит заявление в Кабмин.

"Уважаемый господин президент... пишу заявление об освобождении от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы. В понедельник направлю это заявление в Кабинет министров Украины", - говорится в сообщении.