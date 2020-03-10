10.03.2020
Глава Казначейства оценила размер "дыры" в бюджете
Источник: Корреспондент.net
В начале 2020 года недовыполнение госбюджета существенно превышает показатели предыдущих лет. Размер "дыры" в бюджете в интервью UBR оценила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.
"Я хочу сказать, на самом деле в предыдущие годы тоже было невыполнение, но в этом году особенно", - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение относительно недополучения доходов.
Как известно, в январе доходы госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%. При этом в феврале недовыполнение составило 4,7% (3,5 млрд). В целом за два месяца более 17 млрд грн.
В Минфине главной причиной недовыполнения доходов называют существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
Новый премьер-министр Денис Шмыгаль уже пообещал, что правительство пересмотрит бюджет на 2020 год.
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