Глава Казначейства оценила размер "дыры" в бюджете

Источник: Корреспондент.net

В начале 2020 года недовыполнение госбюджета существенно превышает показатели предыдущих лет. Размер "дыры" в бюджете в интервью UBR оценила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

"Я хочу сказать, на самом деле в предыдущие годы тоже было невыполнение, но в этом году особенно", - сказала Слюз, при этом добавив, что это довольно ощутимое падение относительно недополучения доходов.

Как известно, в январе доходы госбюджета не выполнены на 13,8 млрд грн, или 24,5%. При этом в феврале недовыполнение составило 4,7% (3,5 млрд). В целом за два месяца более 17 млрд грн.

В Минфине главной причиной недовыполнения доходов называют существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

Новый премьер-министр Денис Шмыгаль уже пообещал, что правительство пересмотрит бюджет на 2020 год.