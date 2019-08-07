Глава "ЛНР" пригласил Зеленского на переговоры в Луганск

Источник: Корреспондент.net

Глава "Луганской народной республики" Леонид Пасечник пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Луганск на прямые переговоры о способах достижения мира на Донбассе. Об этом сообщают подконтрольные сепаратистам издания.

Глава "ЛНР" подчеркнул, что на сегодня основная задача сторон - "прекратить стрельбу, развести тяжелое вооружение и садиться за стол переговоров". "Крайне недопустимо, чтобы... мирные здравомыслящие, умные люди погибали непонятно за что, непонятно зачем и во имя чего", - сказал Пасечник.

"Я считаю, это нужно остановить и достичь этого можно только в ходе прямых переговоров. Поэтому милости просим, путь приезжает, и безопасность его мы, конечно же, обеспечим", - заявил он.

Прямые переговоры, по словам Пасечника, должны стать первым шагом к установлению мира на Донбассе. "Это наша основная задача, это наше основное требование, чтобы Владимир Зеленский и в его лице все власти Украины наконец услышали голос Донбасса, повернулись к нам лицом и сели за стол переговоров, прямых переговоров с представителями Донбасса - "ЛНР" и "ДНР", - заявил он.