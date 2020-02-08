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08.02.2020

Глава МИД Дании посетил зону ООС

Источник: Корреспондент.net

Делегация из Дании во главе с министром иностранных дел Йеппе Кофодом посетила район проведения операции Объединенных сил и КПВВ Майорское на Донбассе. 

Отмечается, что в ходе визита заместитель командующего ООС генерал-майор Виктор Ганущак ознакомил гостей с информацией относительно развития ситуации безопасности и действий войск противника, а также рассказал о состоянии выполнения Украиной Минских договоренностей.

Ганущак заметил, что сепаратисты продолжают нарушать Минские договоренности и не прекращают обстрелы позиций ВСУ из тяжелого вооружения. Также зафиксированы единичные случаи нарушения режима Тишина на отдельных участках разведения войск, где враг вел провокационные обстрелы.

Кроме этого, делегация из Дании посетила КПВВ Майорское, где ознакомилась с порядком проведения контрольных операций в отношении лиц, пересекающих линию разграничения.

В свою очередь пресс-центр штаба ООС сообщил об одном вражеском обстреле с начала нынешних суток – в районе Орехово. Там сепаратисты применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию и минометы калибра 120 мм. Бойцы ВСУ не пострадали.

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