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18.07.2019

Глава МИД ФРГ назвал "Северный поток-2" исключительно разумным проектом

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) выступил в защиту строительства спорного газопровода "Северный поток-2", подчеркнув его важность не только для Германии, но и для всей Европы. "Это экономический проект, экономический проект в сфере энергетики, который, с нашей точки зрения, исключительно разумен, причем не только для Германии, но и для Европы", - сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Кёнигсвинтере под Бонном в четверг, 18 июля.

Мас отверг опасения в том, что из-за "Северного потока-2" можно будет отказаться от транзита российского газа в Европу по украинским трубопроводам, и Украина в результате окажется подверженной шантажу. "Мы не считаем это справедливым аргументом, поскольку федеральное правительство уже многие годы пытается сохранить транзит газа через Украину", - сказал германский министр.

Условия сохранения транзита через Украину

Сергей Лавров также подчеркнул сугубо коммерческий характер проекта "Северный поток-2". При этом он выразил готовность Москвы к переговорам с Киевом о сохранении транзита российского газа через Украину "на экономически обоснованных и реализуемых на практике условиях".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) неоднократно подчеркивала, что она будет настаивать на сохранении транзита газа через Украину.

Газопровод "Северный поток-2" строится российскими и европейскими компаниями под руководством российского концерна "Газпром". Участницей проекта является и "дочка" немецкого концерна BASF - компания Wintershall. Целый ряд европейских стран выражает большие сомнения по поводу строительства "Северного потока-2", полагая, что Европа попадет в еще большую зависимость от российского газа.

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