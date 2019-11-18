Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий. Об этом сообщили в немецком МИД.

Как пишет издание, планировалось, что вечером понедельника министр прилетит в Харьков, а утром вторника вертолетом прибудет в район линии разграничения на Донбассе.

В немецком МИД сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

"Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря в Париже. В нем примут участие лидеры Украины, России, Германии и Франции. Ранее в понедельник Кремль подтвердил участие Путина в саммите", - говорится в сообщении.

Лидеры четырех стран впервые встретились для переговоров по ситуации на Донбассе в 2014 году. Последний раз саммит "нормандской четверки" состоялся осенью 2016 года в Берлине.