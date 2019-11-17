17.11.2019
Глава МИД Германии посетит Украину
Источник: Корреспондент.net
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Украину с двухдневным визитом в понедельник.
"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник.
Повестка дня Мааса не сообщается, но среди тем обсуждения может быть встреча лидеров нормандской четверки, запланированная на 9 декабря в Париже.
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