Глава МИД Германии посетит Украину

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приедет в Украину с двухдневным визитом в понедельник.

"18-19 ноября в Украине будет находиться с визитом глава МИД Германии Хайко Маас: это уже вторая поездка в Киев за последние 5 месяцев. Ценим поддержку наших немецких партнеров", - написал Мельник.

Повестка дня Мааса не сообщается, но среди тем обсуждения может быть встреча лидеров нормандской четверки, запланированная на 9 декабря в Париже.