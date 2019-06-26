26.06.2019
Глава МИД Хорватии избрана новым генсеком ПАСЕ
Источник: Корреспондент.net
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала главу МИД Хорватии Марию Пейчинович-Бурич новым генеральным секретарем Совета Европы.
Мария Пейчинович-Бурич сменит Турбьерна Ягланда, полномочия которого истекают в октябре 2019 года. Она будет руководить ПАСЕ до 2024 года.
На пост генсека претендовали она и глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс.
Как сообщалось, сегодня ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме.
После этого глава украинской делегации Владимир Арьев заявил, что Украина покидает ПАСЕ. Также делегации шести других стран объявили демарш из-за возвращения России.
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