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22.12.2019

Глава МИД Украины назвал главную задачу дипломатов

Источник: Корреспондент.net

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что работа дипломатов является неотъемлемой составляющей большинства достижений государства.

"В отличие от многих моих коллег мне часто трудно чем-то похвастаться: у нас нет построенных километров дорог, или надоев, или увеличения оборотов, скажем, в портах. Впрочем, большинство нашей работы в принципе завязано на все секторы нашей экономики", - отметил министр.

По словам Пристайко, победы он представляет себе как "фундамент из кирпичиков", такими как, например, выигранный суд, когда решение принято против агрессора в пользу Украины, или освобождение людей, подписание контракта после переговоров, привлечение нового инвестора или обеспечение Украины газом.

"Мы не приписываем себе победы, но, кажется, без дипломатии, они были бы невозможны", - сказал он.

Глава МИД также отметил, что за 30 лет независимости МИД вырос в серьезный масштабный механизм - 126 учреждений, 94 посольства. Задача, которую руководство ведомства ставит сейчас перед своими подчиненными, - прагматизация и экономизация внешней деятельности.

"Каждый наш политический контакт, каждый визит, каждый подписанный документ или проведенная конференция должны подчиняться одному четкому видению - достижению результатов. Мы должны, как и каждое министерство, производить определенный продукт. Нашим продуктом является не просто общее расширение, углубление и ускорение. Нашей задачей является четкий выход на подписание контрактов, на обеспечение инвестиционных проектов, на расширение экспорта и привлечение очередных рынков", - пояснил министр.

Тажке президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников дипломатической службы Украины с профессиональным праздником.

"У Украины есть все основания гордиться вами. Вы смело защищаете правду и справедливость, отстаивая суверенитет и территориальную целостность Украины, наш необратимый европейский и евроатлантический курс… Именно благодаря вам Украину поддерживает цивилизованный мир. Наша общая задача - эту поддержку сохранить и приумножит", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на президентском сайте в воскресенье, 22 декабря.

"Мы ставим амбициозные цели сделать Украину сильной и влиятельной: наше государство должно продолжить уверенно двигаться в ЕС и НАТО, мир должен знать настоящую украинскую историю и узнавать украинскую культуру; украинцы должны получить лучшие возможности свободно путешествовать по миру и чувствовать действенную защиту государства, когда находятся за границей", - добавил глава государства.

По словам Зеленского, на украинских дипломатов возлагается "большая ответственность за судьбу страны".

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