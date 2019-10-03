03.10.2019
Глава Минфина ответила на претензии по ее доходам
Источник: Корреспондент.net
Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции составило протокол об административном нарушении в отношении недостоверной информации в декларации главы Минфина Оксаны Маркаровой за 2017 год. Об этом она сообщила в Facebook в четверг, 3 октября.
Как сообщила министр, у НАПК есть претензии к стоимости декларирования ее квартиры, зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых доходов в целом на сумму больше 100, но меньше 250 минимумов.
При этом она утверждает, что все задекларировано и конфликта интересов не выявлено.
"С протоколом не согласна, поэтому готовлюсь предоставлять эти же пояснения в суде", - написала она.
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