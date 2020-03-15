Глава Минздрава призвал закрыть ТРЦ

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Украины Илья Емец в специальном обращении к украинцам заявил, что угроза, которую несет коронавирус, "большая как никогда" и перечислил меры, которые надо предпринять, чтобы предотвратить распространение вируса в стране.

"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус", - говорится в сообщении министра здравоохранения.

Глава Минздрава отметил, что не пытается сеять панику, а стремится говорить правду, ведь это касается жизни и здоровья украинцев.