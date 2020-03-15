15.03.2020
Глава Минздрава призвал закрыть ТРЦ
Источник: Корреспондент.net
Министр здравоохранения Украины Илья Емец в специальном обращении к украинцам заявил, что угроза, которую несет коронавирус, "большая как никогда" и перечислил меры, которые надо предпринять, чтобы предотвратить распространение вируса в стране.
"Со всей ответственностью сообщаю: сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Для инфекции не имеет значения материальное положение или социальный статус. Болеют как всемирно известные политики, актеры, так и простые люди. Сегодня враг номер один не только украинского общества, но и всего мира - это смертельно опасная инфекция, коронавирус", - говорится в сообщении министра здравоохранения.
Глава Минздрава отметил, что не пытается сеять панику, а стремится говорить правду, ведь это касается жизни и здоровья украинцев.
"Некоторые говорят мне, чтобы я не нагнетал ситуации, потому что это якобы сеет панику. Но напомню, что мы не в тоталитарном государстве, чтобы замалчивать правду. Я не буду молчать, потому что жизнь и здоровье украинцев для меня - приоритет", - сказал Емец.
Он также подчеркнул необходимость "действовать немедленно" во время эпидемии коронавируса. Емец перечислил меры, которые необходимо осуществить для предотвращения распространения COVID-19 в Украине.
"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек. Больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Все плановые мероприятия отменить и направить все ресурсы на подготовку к борьбе с инфекцией", - заявил министр.
Емецпризвал украинцев не быть легкомысленными и выполнять инструкции, правила и рекомендации, а также подчеркнул эффективность самоизоляции как способа предупреждения распространения болезни.
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