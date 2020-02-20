Глава МОЗ проведет две недели с эвакуированными

Источник: Корреспондент.net

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что присоединится к эвакуированным из китайского Уханя, в обсервации. Об этом она сообщила в Facebook.

По ее словам, она проведет с ними в одном помещении две недели.

"Вместе с ними я проведу последующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и остальные страны", - написала она.

Кроме того, она отметила, что Минздрав тщательно подготовил безопасные условия пребывания в обсервации, учтя все стандарты ВОЗ и практику других стран, которые осуществили эвакуацию своих граждан из Китая.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время событий в Новых Санжарах более 10 полицейских получили тяжелые ранения. Он поблагодарил полицию за профессиональную работу и назвал события "одним из наибольших разочарований в его жизни".

"Разочарование в людях, в той морали. Это стыд на весь мир! Люди были 22 часа в пути и их тут так встретили…Пусть каждый подумает об этом. Тут пьяные люди спекулировали на патриотических вещах. Люди мало думают о социуме. Многие вещи, которые были сегодня, то мне стыдно. Можно говорить, что власть плохая, могут не верить власти, но всегда надо оставаться человеком в сердце", - передает слова Авакова УНИАН.