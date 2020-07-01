Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Источник: Корреспондент.net

Глава Национального банка Украины Яков Смолий написал и подал президенту страны заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте НБУ в среду, 1 июля.

Смолий объяснил свое решение "систематическим политическим давлением", осуществляемым на центральный банк в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – отметил Яков Смолий.