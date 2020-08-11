11.08.2020
Глава ОАСК объявлен в розыск
Источник: Корреспондент.net
Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск председателя Окружного административного суда Павла Вовка и еще четырех судей ОАСК. Об этом говорится в официальном сообщении НАБУ, опубликованном во вторник, 11 августа.
Кроме того, в розыск объявлено еще двое граждан, которым ранее НАБУ были объявлены подозрения в рамках расследования дела ОАСК.
НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.
Новости раздела
Украина
11.08.2020
Фигурантку дела Шеремета отпустили из-под стражи
Защита Кузьменко добилась освобождение ее из-под стражи. Суд постановил отправить ее под круглосуточный домашний арест.
Украина
11.08.2020
Минфин сообщил о сокращении прибыли госбанков
Во втором квартале этого года на фоне пандемии коронавируса наблюдалось снижение спроса на кредиты.
Украина
11.08.2020
Глава ОАСК объявлен в розыск
НАБУ подозревает Вовка и других судей ОАСК в создании преступной организации с целью захвата государственной власти.
Украина
09.08.2020
В центре Киева нашли взрывное устройство - полиция
На месте работают сотрудники следственно-оперативной службы, они собирают материалы для открытия уголовного производства.
Украина
09.08.2020
Шмыгаль: В Украине становится меньше безработных
По правительственным программам преодоления частичной безработицы удалось сохранить 360 тыс. рабочих мест.
Украина
08.08.2020
Киев отправит Ливану гуманитарную помощь
Украина направит Ливану гуманитарную помощь в связи со взрывом, который произошел 4 августа.
Украина
08.08.2020
Минздрав инициирует усиление контроля ограничений
В Минздраве констатируют ухудшение ситуации с коронавирусом - рекордно растет число заболевших и госпитализированных.
Украина
08.08.2020
Суточный прирост COVID в Киеве достиг 200 случаев
Суточный прирост увеличивается в столице несколько дней подряд на фоне рекордных показателей по всей стране.
Украина
08.08.2020
В Украине будут следить за больными COVID
В Украине создадут эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших коронавирусом.
Украина
08.08.2020
Украинских журналистов не пускают в Беларусь
Журналисты сообщают, что в Беларуси пограничник слегка намекнул на "распоряжение" сверху не пускать представителей СМИ.
Украина
08.08.2020
Поезда будут останавливаться в Луцке и Тернополе
Также будет восстановлено остановку всех пригородных поездов, курсирующих через Луцк и Тернополь.