Глава ОБСЕ запланировал поездку на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Глава ОБСЕ, премьер-министр, министр по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эди Рама 20-21 января впервые посетит Украину.

"Действующий председатель ОБСЕ будет находиться со своим первым официальным визитом в Украине", - сказал собеседник.

Рама прибудет в Украину 19 января вечером.

Окончательная программа визита в настоящее время согласовывается с украинской стороной. Прорабатываются встречи с представителями власти.

Точно подтверждена встреча действующего председателя ОБСЕ с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в понедельник, после чего в здании МИД состоится совместная пресс-конференция.

Кроме того, состоится встреча Эди Рамы с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, также планируется поездка на Донбасс.