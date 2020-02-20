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20.02.2020

Глава ОГА - протестующим: Люди пойдут в санаторий пешком

Источник: Корреспондент.net

Губернатор Полтавской области Олег Синегубов призвал протестующих в Новых Санжарах разблокировать дорогу к санаторию, где разместят эвакуированных из Китая, иначе люди выйдут из автобусов и пойдут пешком.

В ходе общения одна из женщин спросила, выпустят ли людей из автобусов, если местные будут продолжать блокировать дорогу: "Сказали, что люди выйдут из автобуса и так пройдутся, это будет вообще...".

На что Синегубов ответил: "Если автобус приедет сюда, вы просто представьте себе: кто-то будет перекрывать дорогу или еще что-то делать. Что с ними там дальше будет, скажите? Они просто выйдут, они выйдут, это наши граждане, там есть полтавчане".

Глава ОГА призвал жителей не паниковать, отметив, что ни у одного эвакуированного нет симптомов острой респираторной инфекции.

Также по его словам, медицинское учреждение будет полностью закрыто от остального поселка. Канализация медицинского центра в Новых Санжарах будет автономной - отходы будут сливать в емкость и вывозить сотрудники ГСЧС.

Врачи для эвакуированных уже есть. Также решен вопрос с доставкой еды.

После прохождения 14-дневной обсервации санаторий будет полностью обследован и продезинфицирован.

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