Глава ОП Ермак встретился с Козаком

Источник: Корреспондент.net

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Дмитрием Козаком. Встреча состоялась в Минске, сообщает пресс-служба украинского главы государства.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о котором договорились лидеры Нормандской четверки во время встречи в Париже в декабре 2019 года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Ермак выразил намерение провести обмен в марте.