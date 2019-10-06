Глава Представительства ЕС принял участие в Киевском марафоне

Источник: Корреспондент.net

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маазикас принял участие в 10 Wizz Air Kyiv City Marathon.

"Очень хорошо организованный Kyiv City Marathon, удивительная атмосфера на улицах со сторонниками, рок-группами и всем остальным. На этот раз преодолел полумарафон, и это также было непросто. К следующему году потренируюсь лучше, по крайней мере надеюсь на это", - написал дипломат в Twitter.