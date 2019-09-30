30.09.2019
Глава Слуги народа написал заявление об увольнении
Источник: Корреспондент.net
Партия Слуга народа в конце октября соберется на съезд, на котором будет обсуждаться смена главы партии.
По его словам, нынешний глава партии Давид Арахамия хочет сложить полномочия.
"В конце октября будет съезд. Среди запланированных вопросов - смена главы партии. Накопились вопросы разные, которые надо срочно провести. Есть юридические вопросы. У нас есть заявление главы партии о том, что он хочет сложить полномочия. Такое заявление может принять только съезд партии", - сказал Корниенко.
Он также добавил, что на съезде планируют усовершенствовать устав партии.
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