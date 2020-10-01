Глава Слуги народа заболел COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Лидер партии Слуга народа Александр Корниенко заболел коронавирусом.

Он рассказал, что диагноз удалось установить не сразу. Изначально и экспресс, и ПЦР-тест дали отрицательный результат.

"Симптомов, кроме температуры у меня не было. Но сразу, как она поднялась, сделал и экспресс, и ПЦР-тесты. Оба не показали результата. Потом обратился к пульмонологу. Мне сделали КТ с заключением "похоже на COVID-19", после чего я сразу же самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например кашля", - написал Корниенко.

Нардеп отметил, что его состояние стабильное, показаний к госпитализации нет, он получает необходимое лечение.

Корниенко отметил, что тест на антитела есть смысл делать не в первый день, полноценно поставить диагноз ему удалось только сегодня.

"Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает - а потом антитела есть", - отметил нардеп.

Он посоветовал тем, кто оказался в подобной ситуации, исходить из "презумпции коронавируса" и самоизолироваться.