Глава СНБО встретился с советником Трампа

Источник: Корреспондент.net

Глава СНБО Александр Данилюк провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, прибывшим в Киев во вторник, 27 августа.

"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", – написал Данилюк в Facebook.