27.08.2019
Глава СНБО встретился с советником Трампа
Источник: Корреспондент.net
Глава СНБО Александр Данилюк провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, прибывшим в Киев во вторник, 27 августа.
"Только что завершил встречу с моим визави, советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Продолжили нашу дискуссию начатую чуть больше месяца назад в Вашингтоне по активизации отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности", – написал Данилюк в Facebook.
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