22.08.2020
Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом
Источник: Корреспондент.net
Глава Тернопольской облгосадминистрации Владимир Труш заразился коронавирусом COVID-19. Сейчас он находится на самоизоляции. Об этом Труш написал в Facebook в субботу, 22 августа.
"Друзья, только что исследования на COVID-19 показали у меня положительный результат", – сообщил он.
Чиновник добавил, что врачи назначили ему курс медикаментозного лечения. Он будет работать дистанционно.
Труш добавил, что неважно себя чувствует.
Коронавирус может снова парализовать Тернопольщину, потому статистика печальна. 207 новых случаев за сутки. Десятки тяжелых больных, которые не могут самостоятельно дышать. Это не просто цифры. Это человеческие жизни, – отметил губернатор.
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