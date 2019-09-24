Глава Укравтодора подал заявление об отставке

Источник: Корреспондент.net

Глава Укравтодора поляк Славомир Новак подал премьер-министру заявление об отставке.

Отмечается, что Новак увольняется в связи с завершением 3-летней каденции на посту.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя Укравтодора", - заявил Новак.

При этом он сказал, что "не знает другой страны в мире, где за такое короткое время было бы настолько успешно реформирована дорожная отрасль".

Новак отметил, что за три года его работы в Украине был создан стабильный источник финансирования в виде Дорожного фонда, проведена децентрализация дорог, создан первый среднесрочный план развития отрасли на 2018-2022 года и на его программе - обновленная программа 2020-2024 годов, разработана стратегия развития территориальных дорог, внедрена технология бетонных дорог, тендеры перешли на ProZorro.

"В дальнейшем я готов помогать как премьер-министру Украины, так и следующему руководителю Укравтодора, ведь начатые изменения требуют дальнейшего продления", - заявил Новак.