Глава Укроборонпрома назначил новых заместителей

Источник: Корреспондент.net

Генеральный директор госконцерна Укроборонпром Айварас Абромавичус назначил трех новых заместителей. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба компании.

"Новая команда Укроборонпрома обновляет руководящий состав концерна. Генеральный директор Абромавичус назначил руководителей еще трех направлений: Константин Бушуев − заместитель генерального директора по безопасности. Виталий Пахомов − директор HR-департамента. Владимир Бируля − начальник управления коммуникаций", − говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора Укроборонпрома по вопросам трансформаций Роман Бондарь в Facеbook, Пахомовов в 2010-2017 годах был директором по персоналу Северного, Южного и Центрального ГОКов, а еще ранее – Криворожского завода горного оборудования.

Он также напомнил, что Бируля до назначения руководил департаментом коммуникаций Минздрава и управлением внешних коммуникаций Укрпошты, а Бушуев служил в АТО и был заместителем главы Нацполиции.