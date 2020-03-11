Глава ВОЗ объявил пандемию коронавируса

Источник: Корреспондент.net

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 11 марта, заявил о пандемии коронавируса COVID-19.

"Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия", - сказал он.

Как известно, по состоянию на утро 11 марта коронавирусом в мире заразились почти 120 тысяч человек, около 4300 - умерли.