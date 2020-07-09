Главе ФГИУ пытались дать $800 тысяч взятки

Источник: Корреспондент.net

Детективы Национального антикоррупционного бюро в четверг, 9 июля, задержали гражданина, который пытался подкупить председателя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Детективы НАБУ задержали гражданина сразу после передачи первого транша в $200 тыс.

В НАБУ отмечают, что это вторая попытка подкупа председателя ФГИУ, разоблаченная НАБУ и САП в сотрудничестве с Дмитрием Сенниченко.

По его данным, задержанный предлагал $800 тыс. за назначение заранее определенных лиц на должности директоров двух государственных предприятий, а также за продление договора между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.