Главнокомандующий ВСУ Хомчак рассказал, при каких условиях в Украине можно будет отказаться от призыва

Источник: Українські новини

В то время как юристы рассказали, кто имеет право на освобождение от призыва на военную службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак назвал главное условие отмены традиционного призыва в Украине.

Как передают Українські Новини, об этом он рассказал в среду, 14 октября, в эфире телеканала "Украина".

По словам главнокомандующего, на сегодня существуют перспективы видения отказаться от призыва, однако для этого необходимо наладить систему подготовки резерва ВСУ.

"Мы должны создать такую систему работы, чтобы каждый у своего дома мог минимально уметь защитить его. Почему гражданин Украины не должен быть обученным всем элементам тактической медицины? Эти навыки и знания могут ему понадобиться где угодно", — сказал Хомчак.

Он также отметил, что создание подобной системы займет не один год, но главное, что сейчас военные обладают пониманием того, какой эта система должна быть.

"Когда такая система заработает, тогда мы сможем говорить об отмене срочной службы, ведь в ней больше не будет необходимости", — подчеркнул главнокомандующий.