Главный педиатр Львова умер от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский скончался в воскресенье, 13 сентября, после длительного лечения от коронавирусной инфекции, сообщает Львовский городской совет.

"Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!", - прокомментировал мэр города Андрей Садовый.

Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, долгое время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления здравоохранения Львовского городского совета.