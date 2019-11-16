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16.11.2019

Главу Укрэксимбанка задержала СБУ

Источник: Корреспондент.net

В Киеве СБУ по поручению генпрокуратуры задержала "одного из членов правления АО Укрэксимбанк. Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Никакого похищения одного из членов правления АО Укрэксимбанк не было. Он был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209", - написала она.

 Гитлянская также сообщила, что "задержание происходило исключительно в рамках действующего законодательства".

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания, дело ведет Генеральная прокуратура Украины.

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