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18.07.2019

Главы МИД России и Германии обсудили Украину

Источник: Корреспондент.net

Главы МИД Германии и России в четверг, 18 июля, провели встречу в Бонне, в ходе которой затронули несколько вопросов, касающихся Украины, пишет ТАСС.

В частности, министры говорили о транзите газа через Украину и переговорном процессе по Донбассу.

"Россия готова договариваться о сохранении поставок [газа] по украинскому маршруту, открыта к достижению договоренностей по этому вопросу на экономически обоснованных и реализуемых на практике условий", - сказал Лавров.

Маас, в свою очередь, рассказал, что он обсудил с Лавровым перспективы саммита в нормандском формате. "Вопрос саммита в формате "четверки" мы действительно обсуждали. Мы придерживаемся точки зрения, что для саммита нужна предварительная работа, чтобы были соответствующие результаты", - сказал он.

Маас также констатировал вероятность прогресса в урегулировании на востоке Украины. "После победы Зеленского были положительные сигналы, например, при разведении войск. Дальнейший прогресс в Украине возможен", - отметил он.

Продвижение в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе отметил и Лавров.

"На последней встрече экспертов нормандского формата в Париже и в ходе заседания Контактной группы в Минске появились подвижки, которые дают основания полагать, что здесь можно начать продвигаться вперед. Мы со своей стороны будем всячески поддерживать такой настрой и использовать свои возможности для содействия практическим шагам на этом направлении, в том числе в наших контактах с Донецком и Луганском", - сказал Лавров. 

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