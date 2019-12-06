Найти

06.12.2019

Гончарук: Цену в платежках можно снизить на треть

Источник: Корреспондент.net

Кабинет министров разработал механизм, который позволит снизить размер платежей украинцев за жилищно-коммунальные услуги на 30%. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сказал в интервью РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, более 60% в платежке многоквартирного дома - это тепло и горячая вода. . "Если это основная часть расходов, то, чтобы оптимизировать эту ситуацию, если я хочу снизить платежку, нужно начинать с этого", - сказал он.

По его словам, в тарифе две составляющих - цена тепла (в которой почти 80% составляет цена газа) и объем потребления.

"Что правильно сделать? Правильно - сначала снизить потребление. Каким образом? Очень просто, опять возвращаемся к вопросу энергоэффективности. Самое простое - это термомодернизация, то есть энергосбережение. Причем эти все истории с пенопластом, который лепится к стене - это создает больше вреда", - сказал он.

По его словам, если серьезно говорить о термомодернизации многоквартирных домов в нашей стране, можно экономить примерно от 25 до 60, иногда 70 процентов тепла.

"Это означает, что в этой части платежка может снизиться на 30 процентов, а в отдельных случаях даже вдвое", - добавил он.

Новости раздела
Украина
06.12.2019
Гончарук: Цену в платежках можно снизить на треть
Размер платежки можно снизить за счет термоизоляции не только на 30%, а и на 50%, сообщил премьер-министр.
Украина
06.12.2019
"Венецианка" раскритиковала закон Украины о языке
Украинским властям предлагают пересмотреть закон о госязыке и подготовить закон о нацменьшинствах.
Украина
06.12.2019
Украина и Россия провели в Вене переговоры по газу
Нафтогаз объявил Газпрому о готовности рассмотреть возможность погашения задолженности в 3 млрд долларов поставками газа.
Украина
06.12.2019
В Газпроме назвали итоги переговоров в Вене
Стороны обсудили итоги взаимодействия за прошедшую неделю и договорились о дальнейшей совместной работе, сообщили в пресс-службе российской компании.
Украина
06.12.2019
Встреча года. Мир готовится к саммиту в Париже
В понедельник, 9 декабря, впервые за три года пройдет встреча лидеров стран - участниц Нормандского формата. В Париж к Эммануэлю Макрону приедут Ангела Меркель, Владимир Путин и Владимир Зеленский.
Украина
06.12.2019
Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным
Во время встречи лидеров нормандского формата в Елисейском дворце пройдут переговоры президентов Украины и РФ.
Украина
06.12.2019
Зеленский анонсировал выборы в "ЛДНР" в 2020 году
Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе. Они должны состояться по законодательству Украины.
Украина
06.12.2019
Зеленский о минских соглашениях: У нас другой план
Президент не будет вести переговоров с сепаратистами, однако за включение в минскую группу представителей переселенцев.
Украина
05.12.2019
АЗС обязали снизить цены на топливо
Оптовые цены на топливо и курс доллара снизились, а трейдеры цены не уменьшили, установил Антимонопольный комитет.
Украина
05.12.2019
Коболев прогнозирует рост цен на газ без транзита
После прекращения транзита газа через Украину цены в Европе могут резко вырасти, считает глава Нафтогаза.
Украина
05.12.2019
У Зеленского хотят провести выборы в "ЛДНР" осенью
Советник Зеленского надеется синхронизировать выборы на Донбассе с местными 31 октября, но с рядом условий.
Украина
05.12.2019
Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело женщины
Разбор завалов временно остановили. Останки изъяли на судебно-медицинскую экспертизу. Личность погибшей пока не установлена.
"Венецианка" раскритиковала закон Украины о языке | В Киево-Печерской Лавре попрощались с Бережной