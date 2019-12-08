08.12.2019
Гончарук отстранил руководство ГСЧС в Одессе
Источник: Корреспондент.net
Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.
"Дал поручение главе ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения. А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области - недопустима! Председателю ОГА - отстранить руководителя Департамента образования Александра Лончака и также принять по нему соответствующие кадровые решения", - написал Гончарук в Facebook по итогам поездки в Одессу.
Премьер также поручил в ближайшие сроки министру образования и науки Анне Новосад "провести инвентаризацию всех учебных заведений и навести реальный порядок в учебных заведениях".
Министерству внутренних дел поручено предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей Украине.
Гончарук сообщил, что со вторника, 10 декабря, заработает правительственная комиссия, которая должна установить все причины пожара.
Он также обратился к председателю парламентской фракции Давиду Арахамии с просьбой подготовить представление к президенту о присвоении званий Героев Украины погибшим при пожаре спасателю Сергею Шатохину и преподавательнице Анне Бортюк, "которые ценой собственной жизни спасли других".
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