Гончарук отстранил руководство ГСЧС в Одессе

Источник: Корреспондент.net

Премьер Алексей Гончарук поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования пожара в Одесском колледже руководителя ГУ ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака, его заместителя по профилактике Михаила Вовка, а также руководителя Департамента образования Александра Лончака.

"Дал поручение главе ГСЧС немедленно отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка, и принять соответствующие кадровые решения. А самому господину Федорчаку рекомендовал написать заявление по собственному желанию. Ситуация, когда четыре последних громких пожара с жертвами произошли в одной области - недопустима! Председателю ОГА - отстранить руководителя Департамента образования Александра Лончака и также принять по нему соответствующие кадровые решения", - написал Гончарук в Facebook по итогам поездки в Одессу.