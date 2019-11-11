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11.11.2019

Гончарук озвучил планы по реформе Госгеокадастра

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о реформировании Госгеокадастра и назвал три задачи ведомства на следующий год. Об этом он в понедельник, 11 ноября, написал на своей странице в Facebook.

"Процесс реформирования Госгеокадастра под моим личным контролем. С сентября этого года правительство начало полное очищение Госгеокадастра от коррумпированных и неэффективных руководителей. За это время мы сменили 20 областных руководителей", - написал Гончарук.

Он также отметил, что увольнять коррупционеров будут до тех пор, пока кресла не займут честные и патриотичные люди, и добавил, что сегодня он уволил первого заместителя начальника Госгеокадастра в Ровенской области Сергея Дубича из-за озвученных во время совещания по реформированию деятельности Госгеокадастра фактов коррупции в ведомстве. Также Гончарук поручил провести проверку действий уволенного заместителя.

"На Госгеокадастры у нас в следующем году очень амбициозные планы. Например, впервые в проекте украинского бюджета-2020 мы заложили деньги для того, чтобы сделать современную цифровую карту территории страны", - отметил Премьер.

Гончарук также написал, что перед Госгеокадастром в 2020 году будет стоять три задачи:

  • облететь всю территорию и совершить создание цифровой модели территории Украины;
  • до 1 августа инвентаризировать всю землю, включая 10 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель, внести их в кадастр и подготовиться к открытию рынка земли;
  • обеспечить прозрачность и обнародование решений территориальных органов Госгеокадастра онлайн.
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