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20.12.2019

Гончарук пообещал украинцам снижение цены на газ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что достигнутое соглашение о транзите газа позволит снизить цену на газ для потребителей. Об этом он сказал вечером в пятницу, 20 декабря, в эфире одного из телеканалов.

Премьер подчеркнул, что Украине "необходим этот транзит, так как это позволит нам значительно снизить цену для потребителей".

"Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы и для украинской промышленности, и для украинского потребителя цена в платежке была минимальной настолько, насколько это возможно", - заверил Гончарук.

Он также отметил, что в настоящее время цены на газ для потребителей максимальны. Отвечая на вопрос о том, будет ли эта цифра меньше, премьер сказал: "Все зависит от того, как завершатся переговоры по транзиту газа. Думаю, что на следующей неделе, а возможно, уже и на этой будут первые новости... И мы получим существенный прогресс".

"Цена уже сейчас меньше, чем в прошлом году, если вы посмотрите на платежку. И будет еще меньше, если у нас получится преодолеть кризис, связанный с прекращением контракта. Я думаю, что все будет хорошо, мы над над этим работаем", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что очень оптимистично настроен относительно перспектив снижения цены.

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